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последовательность задана формулой an=51/n+1 Сколько членов этой последовательности больше 5?
последовательность задана формулой an=51/n+1 Сколько членов этой последовательности больше 5?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
51/n+1 ›5,
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