Последствия революции в англии 1640-1660

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Последствия революции в англии 1640-1660
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Английская революция XVII века, известная также как Английская гражданская война (англ. English Civil War) — процесс перехода в Англии от абсолютной монархии к конституционной, при которой властькороля ограничена властью парламента, а также гарантированы гражданские свободы. Первая гражданская война началась 22 августа 1642 г., когда Карл I приказал поднять своё знамя над замком Ноттингем, а закончилась революция в 1645 г., когда Кромвель создал «Армию нового образца», одержавшую решающую победу в сражении при Нэйзби. Гражданская война завершилась полной победой парламента. Революция открыла путь к промышленной революции в Англии и капиталистическому развитию страны. Происходила в 1640—1650-х годах.
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