Пословица и поговорка к слову язык , речь , слово

Пословица и поговорка к слову язык , речь , слово

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Язык до Киева доведёт. Слово не стрела,а пуще стрелы разит. Красна речь слушаньем.
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