Пословица к сказке семилетка
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Пословица к сказке семилетка
Ответ(ы):
Гость:
Кто любит труд, того люди чтут. Есть терпение будет и умение. Суди о человеко по его труду.
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