пословицы и поговорки в которых есть глагол во 2 лице единственного числа

пословицы и поговорки в которых есть глагол во 2 лице единственного числа

Ответ(ы):

Ответил Гость:
За двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь.
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