Пословицы про старшего брата на казахском

Веселиться хорошо с чужими, горевать – со своими. С родней радостью поделишься – радости прибавится, горем поделишься – горе убавится. Зять - на сто лет родня, сват – на тысячу лет родня. Никудышная родня успехам завидует, а в нужде помочь не может. И в стане врага пусть будет хоть один свой дом. Братья в ладу – коней много, невестки дружны – еды много. Хоть и дурной, да брат родной. Где же взять хорошего? Скотина ищет свой хлев, джигит – свою родню. Сторониться своих – стать посмешищем для чужих. Дом сестры – раздольное джайляу. И волк дружку своему зла не делает. Раз увиделись, во второй раз - подружились. Добрый знакомый лучше плохой родни. Холодный или теплый твой дом – зима проверит, кто близок или далек – беда проверит. И святой радеет о ближнем. Родичи и ссорятся, и мирятся, но никогда не расходятся. Если родня богатая, маслом будешь закусывать. Кто с родней в мире не живет, в просторном мире места не найдет. Чем тысячу родственников живут в одном ауле, лучше по одному