Пословицы на казахском языке про зиму

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Жазда шөпті жинасаң, Қыста мал азығы Жазда сөкті жинасаң, Қыста бала азығы. 2. Жыл желтоқсанды аяқтайды – Қысты бастайды (В декабре зима начинается, год заканчивается) . 3. Үйдің жылы-суығын, Қыс түскенде білерсің, Кімнің алыс-жақынын, Іс түскенде білерсің. (Холодный или теплый твой дом – зима проверит, кто близок или далек – беда проверит) . 4. Қыс келедi қырынан, Қамыңды ойла бұрыннан. (Зима придет неожиданно, готовься заблаговременно).