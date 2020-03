Послушай аудиозапись и впиши в текст предложений недостающие слова. Jack Liptonhas a very good friend. His name is David Bell.is a teacher. He (1)_____ teach English, he teaches French. Jack and David play tennis in the (2)___...

Английский язык

Послушай аудиозапись и впиши в текст предложений недостающие слова. Jack Liptonhas a very good friend. His name is David Bell.is a teacher. He (1)_____ teach English, he teaches French. Jack and David play tennis in the (2)_____ on Mondey. In summer they (3)_____ therir bikes in the park. The two (4)_____ like to cook. They (5)_____ cook very well. ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!!

Автор: Гость