Посоветуйте книги, после прочтения которых можно заплакать.

Разное
Посоветуйте книги, после прочтения которых можно заплакать.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Белый Бим Черное ухо. Очень даже можно.
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