Постарайтесь решить задачу без иксов, но с пояснениями. Старинная задача 4 купцов имеют некоторую  сумму денег.Известно что сложившись без первого они соберут 90 р без второго 85р без третьего 80р и без четвёртого 75 р.сколько ...

Гость: Гость:

было бы просто решить с иксами, но Вы попросили без них, попробую так, не гарантирую правильность, ибо таким методом не решал. Есть одна идейка 2+3+4=90 1+3+4=85 1+2+4=80 1+2+3=75 Как видно каждый купец один раз отсутствовал при "скидивании", складываю 90+85+80+75=330р это 3 первый купец, 3 второй купец и тд 330:3=110 р у всех купцов вместе. А таперь анализируем. 2+3+4=90, а 1+3+4=85. Получается, что у второго на 5 р больше чем у первого. 1+3+4=85, а 1+2+4=80. Получается, что у третьего на 5 р больше чем у второго 1+2+4=80, а 1+2+3=75. Получается, что у четвертого на 5 р больше чем у третьего Тогда можно сделать вывод, что первый купец+5= второй. второй +5= третий. третий + 5= четвертый, а теперь подставим. 2+3+4=90 3 торговец - 5 рублей + 3 торговец + 3 торговец +5 руб=90 3 раза третий торговец = 90 руб третий торговец = 30 руб. тогда второй 30-5=25 руб первый - 25-5=20руб четвертый - 30+5=35 руб. P.S. от принципа икса не ушел, но посторался максимально по-иному сделать.