Поставь между некоторыми цифрами знак + или - так чтобы получилось верное равенство 8 7 6 5 4 3 2 1 0=3

Математика

Поставь между некоторыми цифрами знак + или - так чтобы получилось верное равенство 8 7 6 5 4 3 2 1 0=3

Автор: Гость