Поставь между некоторыми цифрами знак + или - так чтобы получилось верное равенство 8 7 6 5 4 3 2 1 0=3
Математика
Поставь между некоторыми цифрами знак + или - так чтобы получилось верное равенство 8 7 6 5 4 3 2 1 0=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
87-6-54-3-21-0=3 УДАЧИ! :З Надеюсь помогла
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