Поставь правильно ударение в словах трубачом волчицей грушей ключом зайцем скво??цом умельцем ландышем огурцом задачей кирпичом пловцом фаршем лужей коржом врачом экипажем кашей крышей
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Поставь правильно ударение в словах трубачом волчицей грушей ключом зайцем скво??цом умельцем ландышем огурцом задачей кирпичом пловцом фаршем лужей коржом врачом экипажем кашей крышей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трубачом о .волчицейи .грушей у .ключомо. зайцема. скворцом 2о. умельцем1 е .ландышем а. огурцом2о. задачей2а. кирпичомо. пловцом 2о.фаршем а .лужей у .коржом 2о .врачом о .экипажем а .кашей а .крышей ы .
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