Поставь правильно ударение в словах трубачом волчицей грушей ключом зайцем скво??цом умельцем ландышем огурцом задачей кирпичом пловцом фаршем лужей коржом врачом экипажем кашей крышей

Гость: Гость:

Трубачом о .волчицейи .грушей у .ключомо. зайцема. скворцом 2о. умельцем1 е .ландышем а. огурцом2о. задачей2а. кирпичомо. пловцом 2о.фаршем а .лужей у .коржом 2о .врачом о .экипажем а .кашей а .крышей ы .