Поставь скобки так,чтобы равенства стали верными 140-80:4*5=75 140-80:4*5=600 140-80:4*5=136 8*30:3*5 =238 8*30-30:3*5=0 8*30:3*5=350
Математика
Поставь скобки так,чтобы равенства стали верными 140-80:4*5=75 140-80:4*5=600 140-80:4*5=136 8*30:3*5 =238 8*30-30:3*5=0 8*30:3*5=350
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(140-80)÷4×5=75 (140-80÷4)×5=600 140-80÷(4×5)=136 (8×30)-30÷(3×5)=238 8×(30-30)÷(3×5)=0 (8×30-30)÷3×5=350
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Complete the sentences about Bolat`s day.Use the correct forms of the verbs 1) Bolat gets up at 7.30. 2) He....................................... ...
Қазақ тiлi
Русский язык
К глаголам подберите однокоренные существительные первого склонения в именителтном винительном творительном падежах вот слова: встретить, загадать ...