Поставь скобки так,чтобы равенства стали верными 140-80:4*5=75 140-80:4*5=600 140-80:4*5=136 8*30:3*5 =238 8*30-30:3*5=0 8*30:3*5=350

Математика
Поставь скобки так,чтобы равенства стали верными 140-80:4*5=75 140-80:4*5=600 140-80:4*5=136 8*30:3*5 =238 8*30-30:3*5=0 8*30:3*5=350
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(140-80)÷4×5=75  (140-80÷4)×5=600  140-80÷(4×5)=136 (8×30)-30÷(3×5)=238 8×(30-30)÷(3×5)=0 (8×30-30)÷3×5=350
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Complete the sentences about Bolat`s day.Use the correct forms of the verbs 1) Bolat gets up at 7.30. 2) He....................................... ...
Ответить
Қазақ тiлi
Скажите на эти слова каждому 5-4 омоним
Ответить
Русский язык
К глаголам подберите однокоренные существительные первого склонения в именителтном винительном творительном падежах вот слова: встретить, загадать ...
Ответить
История
Гражданская война и значение Англииской революции
Ответить
Математика
Какой путь проедет велосипедист за 1,5 часа,если его скорость 22,4 км/ч?
Ответить