Поставь в пустые кружки знаки + , - , . или : так, чтобы получились верные записи. (7 8 ) 5 = 3,18 (6 3) =2,10 (5 3)=80,16 (12 4)=2,20 (12 9)=60,7 (34 32)=14.
Математика
Поставь в пустые кружки знаки + , - , . или : так, чтобы получились верные записи. (7 8 ) 5 = 3,18 (6 3) =2,10 (5 3)=80,16 (12 4)=2,20 (12 9)=60,7 (34 32)=14.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+8/5 18/6+3 1 0*5+3 16/12-4 20*12-9 7*34-32
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