Поставь в словах знак ударения подчеркни слова с безударным гласным звуком в корне подбери к этим словам провнрочные запиши слова парами сначала проверочное потом слова с безударным гласным выдели в словах корень . грибной езди...
Русский язык
Поставь в словах знак ударения подчеркни слова с безударным гласным звуком в корне подбери к этим словам провнрочные запиши слова парами сначала проверочное потом слова с безударным гласным выдели в словах корень . грибной ездить стараны смелый свисток гроза белый прямой близкий добро летать верхний ледовый шаги горка малыш кормить цвета светлый чисто ходить дальний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГрИб - грибнОй Ездить сторОнка - стОроны смЕлый свИст - свистОк грОзы - грозА бЕлый прЯмо - прямОй блИзкий дОбрый - добрО полЁт - летАть вЕрхний лЁд - ледОвый шАг - шагИ гОрка мАленький - малЫш кОрм - кормИть цвЕт - цветА свЕтлый чИсто хОд - ходИть дАльний
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазин привезли в первый день 586 кг огурцов, во второй день на 136 кг больше.Все огурцы упоковали в ящиках по 12 кг на каждой. Сколько ящиков д...
Русский язык
Подчеркнуть грамматические основы,указать виды сказуемых Cентябрь был очень сухим и солнечным. В середине месяца вернулись погоже летние денёчки....
Русский язык
Составте словосочетания со следующими словами: покровительствовать, напутствовать, почитать, ключевой, войлочный, орнаментальный, стилизованный.