Поставь в словах знак ударения подчеркни слова с безударным гласным звуком в корне подбери к этим словам провнрочные запиши слова парами сначала проверочное потом слова с безударным гласным выдели в словах корень . грибной езди...

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Поставь в словах знак ударения подчеркни слова с безударным гласным звуком в корне подбери к этим словам провнрочные запиши слова парами сначала проверочное потом слова с безударным гласным выдели в словах корень . грибной ездить стараны смелый свисток гроза белый прямой близкий добро летать верхний ледовый шаги горка малыш кормить цвета светлый чисто ходить дальний

Автор: Гость