Поставь вместо звёздочки знак lt; или gt; так что бы получилось верное неравенство (1\4)* (-2/5) ; (-1 целая 3/4)*(-1,5) ; (-0,85)*(-0,86)
Математика
Поставь вместо звёздочки знак lt; или gt; так что бы получилось верное неравенство (1\4)* (-2/5) ; (-1 целая 3/4)*(-1,5) ; (-0,85)*(-0,86)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4 > -2/5; -1,75 < -1,5; -0,85 > -0,86
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