Поставь вместо звёздочки знак lt; или gt; так что бы получилось верное неравенство (1\4)* (-2/5) ; (-1 целая 3/4)*(-1,5) ; (-0,85)*(-0,86)

Математика

Поставь вместо звёздочки знак lt; или gt; так что бы получилось верное неравенство (1\4)* (-2/5) ; (-1 целая 3/4)*(-1,5) ; (-0,85)*(-0,86)

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