Поставь вопросы к каждому слову найди закономерность в словах и запиши в таблицу ??итье, пить ,питьевой, бег, бегать, беговой

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Поставь вопросы к каждому слову найди закономерность в словах и запиши в таблицу ??итье, пить ,питьевой, бег, бегать, беговой

Автор: Гость