Поставь вопросы к каждому слову найди закономерность в словах и запиши в таблицу ??итье, пить ,питьевой, бег, бегать, беговой

Русский язык
Поставь вопросы к каждому слову найди закономерность в словах и запиши в таблицу ??итье, пить ,питьевой, бег, бегать, беговой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что?- питьё, бег. Что делать?- пить и бегать. Какой?- питьевой, беговой.
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