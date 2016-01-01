Поставили деревянный ящик в коридор восьмиэтажного дома. Пришла какая-то управля??щая(не помню, как она представилась) и сказала, что если мы его не уберем, то на следующий день она придет с пожарными кем-то там, и оштрафует от...
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Поставили деревянный ящик в коридор восьмиэтажного дома. Пришла какая-то управля??щая(не помню, как она представилась) и сказала, что если мы его не уберем, то на следующий день она придет с пожарными кем-то там, и оштрафует от 5 тысяч. Скажите, законно ли это( если да, то приведите какой- то закон или что-то подобное)
Ответ(ы):
Гость:
В правилах пожарной безопасности ( ППБ РФ 01-03) четко сказано, что пути эвакуации должны быть свободными Загромождение общих коридоров жилого фонда является нарушением Правил противопожарного режима в Российской Федерауии пункт 36 «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов»
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