Поставили деревянный ящик в коридор восьмиэтажного дома. Пришла какая-то управля??щая(не помню, как она представилась) и сказала, что если мы его не уберем, то на следующий день она придет с пожарными кем-то там, и оштрафует от...

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Поставили деревянный ящик в коридор восьмиэтажного дома. Пришла какая-то управля??щая(не помню, как она представилась) и сказала, что если мы его не уберем, то на следующий день она придет с пожарными кем-то там, и оштрафует от 5 тысяч. Скажите, законно ли это( если да, то приведите какой- то закон или что-то подобное)

Автор: Гость