Поставить арифметические знаки между данными цифрами чтобы выражение стало верн??м 1 2 3 4 5 6 7 8=1
Математика
Поставить арифметические знаки между данными цифрами чтобы выражение стало верн??м 1 2 3 4 5 6 7 8=1
Ответ(ы):
Гость:
(1+2+3-4+5-6+7):8=1 ну как то так)))
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