Поставить слова в правильном порядкеи записать предложения.1)fair/She's/hair/got.2)hair/got/dark/I've.3)eyes/brown/He's/got.4)green/got/eyes/She's.5)got/I've/eyes/blue.6)dark/got/He's/hair.
Английский язык
Поставить слова в правильном порядкеи записать предложения.1)fair/She's/hair/got.2)hair/got/dark/I've.3)eyes/brown/He's/got.4)green/got/eyes/She's.5)got/I've/eyes/blue.6)dark/got/He's/hair.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) She's got fair hair. 2) I've got dark hair. 3) He's got brown eyes. 4) She's got green eyes. 5) I've got blue eyes. 6) He's got dark hair.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Английский язык
Литература
Объясните, пожалуйста, смысл цитаты: Предзнаменований не существует. Природа не ??осылает нам вестников — для этого она слишком мудра или слишком...