Поставить слова в правильном порядкеи записать предложения.1)fair/She's/hair/got.2)hair/got/dark/I've.3)eyes/brown/He's/got.4)green/got/eyes/She's.5)got/I've/eyes/blue.6)dark/got/He's/hair.

Английский язык
Поставить слова в правильном порядкеи записать предложения.1)fair/She's/hair/got.2)hair/got/dark/I've.3)eyes/brown/He's/got.4)green/got/eyes/She's.5)got/I've/eyes/blue.6)dark/got/He's/hair.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) She's got fair hair. 2) I've got dark hair. 3) He's got brown eyes. 4) She's got green eyes. 5) I've got blue eyes. 6) He's got dark hair.
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