Поставить в конце нужный знак? THIS IS A STRICT WOMAN THIS IS A FAT CAT IS THIS A GOOD BOOK IS THIS A BAD FILM IT THIS A BIG FLAT IS THIS AN EMPTY BOX THIS IS A HAPPY RABBIT
Английский язык
Поставить в конце нужный знак? THIS IS A STRICT WOMAN THIS IS A FAT CAT IS THIS A GOOD BOOK IS THIS A BAD FILM IT THIS A BIG FLAT IS THIS AN EMPTY BOX THIS IS A HAPPY RABBIT
Ответ(ы):
Гость:
1 - точкавосклицательный знак 2 - точкавосклицательный знак 3 - вопросительный знак 4 - вопросительный знак 5 - вопросительный знак 6 - вопросительный знак 7 - точкавосклицательный знак
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика