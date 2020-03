Поставить в конце нужный знак? THIS IS A STRICT WOMAN THIS IS A FAT CAT IS THIS A GOOD BOOK IS THIS A BAD FILM IT THIS A BIG FLAT IS THIS AN EMPTY BOX THIS IS A HAPPY RABBIT

Английский язык

Поставить в конце нужный знак? THIS IS A STRICT WOMAN THIS IS A FAT CAT IS THIS A GOOD BOOK IS THIS A BAD FILM IT THIS A BIG FLAT IS THIS AN EMPTY BOX THIS IS A HAPPY RABBIT

Автор: Гость