Поставить в конце нужный знак? THIS IS A STRICT WOMAN THIS IS A FAT CAT IS THIS A GOOD BOOK IS THIS A BAD FILM IT THIS A BIG FLAT IS THIS AN EMPTY BOX THIS IS A HAPPY RABBIT

Английский язык
Поставить в конце нужный знак? THIS IS A STRICT WOMAN THIS IS A FAT CAT IS THIS A GOOD BOOK IS THIS A BAD FILM IT THIS A BIG FLAT IS THIS AN EMPTY BOX THIS IS A HAPPY RABBIT
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 - точкавосклицательный знак 2 - точкавосклицательный знак 3 - вопросительный знак 4 - вопросительный знак 5 - вопросительный знак 6 - вопросительный знак 7 - точкавосклицательный знак
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите перевисти 100ц= т
Ответить
Математика
X×6+14=80 ? X÷3-9=15
Ответить
Математика
3 целых пять дридцать шестых минус одна целая девятнадцать сорок пятых
Ответить
Математика
Помогите♥ пожалуйста
Ответить
Геометрия
В прямоугольном треугольнике катеты равны 5 и 12 см найдите высоту проведенную из вершины прямого угла
Ответить