Поставить знаки действия между некоторыми цифрами так чтобы равенства стали верными 3 3 3=30 3 3 3 3=30 3 3 3 3 3=30 3 3 3 3 3 3=30

Математика

Поставить знаки действия между некоторыми цифрами так чтобы равенства стали верными 3 3 3=30 3 3 3 3=30 3 3 3 3 3=30 3 3 3 3 3 3=30

Автор: Гость