Поставить знаки действия между некоторыми цифрами так чтобы равенства стали верными 3 3 3=30 3 3 3 3=30 3 3 3 3 3=30 3 3 3 3 3 3=30

Математика
Поставить знаки действия между некоторыми цифрами так чтобы равенства стали верными 3 3 3=30 3 3 3 3=30 3 3 3 3 3=30 3 3 3 3 3 3=30
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