Поставить удорение гусеница алфавит ворота библиотека документ звонить

Разное
Поставить удорение гусеница алфавит ворота библиотека документ звонить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У — гУсеница. И — алфавИт. О — ворОта. Е — библиотЕка. Е — докумЕнт. И — звонИть.
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