Поставьте числительные и зависящие от них слова - единицы измерения - в нужную пад??жную форму. Запишите дробные числительные, заменяя цифры словами. Известны старинные меры длины. Аршин равен 71 см; вершок - 4, 45 см; дюйм -...

Гость: Гость:

1. Аршин равен семидесяти одному сантиметру. 2. Вершок - четыре целых сорок пять сотых сантиметра. 3. Дюйм - две целых пятьдесят четыре сотых сантиметра. 4. Фут - ноль целых три десятых метра. 5. Сажень - две целых тринадцать сотых метра (маховая сажень - одна целая семьдесят шесть сотых метра, косая сажень - две целых сорок восемь сотых метра). 6. Верста - одна целая шесть сотых километра. 7. Пядь - семнадцать целых семьдесят восемь сантиметров.