Поставьте числительные и зависящие от них слова - единицы измерения - в нужную пад??жную форму. Запишите дробные числительные, заменяя цифры словами. Известны старинные меры длины. Аршин равен 71 см; вершок - 4, 45 см; дюйм -...
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Поставьте числительные и зависящие от них слова - единицы измерения - в нужную пад??жную форму. Запишите дробные числительные, заменяя цифры словами. Известны старинные меры длины. Аршин равен 71 см; вершок - 4, 45 см; дюйм - 2, 54 см; фут - 0, 3 м; сажень - 2, 13 м (маховая сажень - 1, 76 м, косая сажень - 2, 48 м); верста - 1, 06 км; пядь - 17, 78 см. Ребят, помогите! Завтра сдавать!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Аршин равен семидесяти одному сантиметру. 2. Вершок - четыре целых сорок пять сотых сантиметра. 3. Дюйм - две целых пятьдесят четыре сотых сантиметра. 4. Фут - ноль целых три десятых метра. 5. Сажень - две целых тринадцать сотых метра (маховая сажень - одна целая семьдесят шесть сотых метра, косая сажень - две целых сорок восемь сотых метра). 6. Верста - одна целая шесть сотых километра. 7. Пядь - семнадцать целых семьдесят восемь сантиметров.
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