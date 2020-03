Поставьте глаголы в нужную форму. Переведите предложения на русский язык. 1) My mother (work) at the hospital/ 2) My child (sleep) twice a day/ 3) They (prefer) to rest in the country/ 4) They (not go) to the south in summe...

Английский язык

Поставьте глаголы в нужную форму. Переведите предложения на русский язык. 1) My mother (work) at the hospital/ 2) My child (sleep) twice a day/ 3) They (prefer) to rest in the country/ 4) They (not go) to the south in summer/ 5) They (go) to the south next summer

