Поставьте слова , данные в скобках , в творительном падеже . 1) Перед (здание) Дворца стоит памятник Абаю . 2) Перед (институт ) большой парк . 3) Перед (вход) в школу разбит красивый цветник . 4) Перед (роща ) расстилается ш...

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Поставьте слова , данные в скобках , в творительном падеже . 1) Перед (здание) Дворца стоит памятник Абаю . 2) Перед (институт ) большой парк . 3) Перед (вход) в школу разбит красивый цветник . 4) Перед (роща ) расстилается широкий луг . 5 Летом дети жили в лагере за (город) . За (деревня) находится поле , за (поле) - лес . 7) Спортплощадка находится за (здание) школы . 8 ) За (дом) огромной фруктовый сад .

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