Поставьте существительные в родительном падеже единственного числа с предлогами от,с,из,после,без (по выбору)и распределите их на две группы 1) Окончание и только в родительном падеже 2) С окончанием И в родительном дательном и...

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Поставьте существительные в родительном падеже единственного числа с предлогами от,с,из,после,без (по выбору)и распределите их на две группы 1) Окончание и только в родительном падеже 2) С окончанием И в родительном дательном и предложном падежах не единственного числа Опасность,песня,книга,молодёжь, жизнь, ночь ,стройка ,гордость ,поездка ,гибель ,радость ,чаща,пыль,разведка , память, колея , дорога, местность,речь,помощь,республика.

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