Поставьте существительные в родительном падеже единственного числа с предлогами от,с,из,после,без (по выбору)и распределите их на две группы 1) Окончание и только в родительном падеже 2) С окончанием И в родительном дательном и...
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Поставьте существительные в родительном падеже единственного числа с предлогами от,с,из,после,без (по выбору)и распределите их на две группы 1) Окончание и только в родительном падеже 2) С окончанием И в родительном дательном и предложном падежах не единственного числа Опасность,песня,книга,молодёжь, жизнь, ночь ,стройка ,гордость ,поездка ,гибель ,радость ,чаща,пыль,разведка , память, колея , дорога, местность,речь,помощь,республика.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опасность-после опасности. Песня-без песни. Книга-без книги. Молодёжь-от молодёжи. Жизнь-без жизни. Ночь-после ночи. Стройка-после стройки. Гордость-без гордости. Поездка-после поездки.Гибель-после гибели.Радость-от радости. Чаща-с чащи. Пыль-без пыли. Разведка-после разведки. Память-без памяти. Дорога-с дороги. Местность-от местности. Речь-без речи. Помощь-без помощи. Республика-без Республики. 1)Окончание И только в родительном падеже:Песни,Книги,Молодёжи, Стройки,Поездки,Гибели,Чащи,Разведки,Речи, 2)Окончание И в родительном, дательном и предложном падежах:Опасности,Жизни,Ночи,Гордости,Радости,Пыли,Памяти,Дороги,Местности,
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