поставь данные в скобках глаголы в нужную форму и прочитай текст.ну слушай сказал дедушка один мальчишка (учиться) в первом классе( В) его семья ( сос тоять ) из 5 человек мама (вставать ) в 6 ч и (тратить) на одевани...

поставь данные в скобках глаголы в нужную форму и прочитай текст.ну слушай сказал дедушка один мальчишка (учиться) в первом классе( В) его семья ( сос тоять ) из 5 человек мама (вставать ) в 6 ч и (тратить) на одевание 20 мин папа( Чистить) зубы 5 мин бабушка( Ходить) в магазин за продуктами 30 мин а дедушка (читать) газету 8 мин .