Поставь знаки действий и , если надо,расставь скобки так , чтобы получились верные равенства.36 ? 12 ? 3 = 8 36 ? 12 ? 3 = 4 36 ? 12 ? 3 =936 ? 12 ? 3 = 5136 ? 12 ? 3 =7236 ? 12 ? 3 =27

1) (36 - 12) : 3 = 8 2) 36 : (12-3) = 4 3) (36 - 3) * 12 = 396 ( иного ответа нет, скорее всего вы ошиблись) Далее ничего не понятно! Пишите правильно!