Поставьте предложение в Past Simple Tense --------------------------------------------------- He (to come) to school after the first lesson yesterday.
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Поставьте предложение в Past Simple Tense --------------------------------------------------- He (to come) to school after the first lesson yesterday.
Ответ(ы):
Гость:
He came to school after the first lesson yesterday.
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