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Поставьте прилагательное "вредных" в составную сравнительную степень.
Поставьте прилагательное "вредных" в составную сравнительную степень.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вроде бы будет "вреднее"
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