Поставьте программу для определения сдачи после покупки в магазине товара:перчаток стоимостью a рублей,портфель стоимостью 6 рублей,галстук стоимостью c рублей , исходная сумм а выделенная на покупку d рублей ,в случа...

Поставьте программу для определения сдачи после покупки в магазине товара:перчаток стоимостью a рублей,портфель стоимостью 6 рублей,галстук стоимостью c рублей , исходная сумм а выделенная на покупку d рублей ,в случае нехватки денег сдача получится отрицательной