Поставьте слова из скобок в родительном падеже. Ехал из (Москва) в Петербург, отъехал от (Москва), доехал до (Петербурга), ехал из (Ростов) в Тулу, выехал из (Воронеж), дост ал из-под (стол), дежурил вместо (друг),...

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Поставьте слова из скобок в родительном падеже. Ехал из (Москва) в Петербург, отъехал от (Москва), доехал до (Петербурга), ехал из (Ростов) в Тулу, выехал из (Воронеж), дост ал из-под (стол), дежурил вместо (друг), не пошёл в кино из-за (плохая погода), заболел накануне (экзамен), не справился с работой без (поддержка) друга.

Автор: Гость