Построй из двух предложений одно, запиши его. По снегу вразвалку очень важно ходит ворона. Ворона поглядывает в разные стороны.

Русский язык

Построй из двух предложений одно, запиши его. По снегу вразвалку очень важно ходит ворона. Ворона поглядывает в разные стороны.

Автор: Гость