Построй из двух предложений одно, запиши его. По снегу вразвалку очень важно ходит ворона. Ворона поглядывает в разные стороны.

Русский язык
Построй из двух предложений одно, запиши его. По снегу вразвалку очень важно ходит ворона. Ворона поглядывает в разные стороны.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По снегу вразвалку очень важно ходит ворона,которая поглядывает в разные стороны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите написать сочинение на тему *ЧУВСТВО И ПОСТУПКИ* зарание спасибо
Ответить
Физика
Какая существует связь между явлением диффузии и экологическими проблемами связ??но с загрязнениями атмосферы рек и водоемов полей и лесов Напишите...
Ответить
Геометрия
Один из смежных углов =76°. Найти величину угла дополняющего его до прямого. Найти отношение разности углов и дополняющего угла
Ответить
Русский язык
Как я вижу митрофана недоросль
Ответить
Математика
Как выполнить действие: 5\7 - 1\6 = ?
Ответить