Построй из двух предложений одно, запиши его. По снегу вразвалку очень важно ходит ворона. Ворона поглядывает в разные стороны.
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Построй из двух предложений одно, запиши его. По снегу вразвалку очень важно ходит ворона. Ворона поглядывает в разные стороны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По снегу вразвалку очень важно ходит ворона,которая поглядывает в разные стороны.
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