Постройке равнобедренный треугольник по медиане проведённой к основанию , и углу между этой медианой и боковой стороной треугольника
Геометрия
Постройке равнобедренный треугольник по медиане проведённой к основанию , и углу между этой медианой и боковой стороной треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строишь перпендикуляр к медиане в точке M. Отмечаешь от точки В(из которой проведена медиана) углы между стороной треугольника и медианой. Точки пересечения будут А и С, т.к медиана - биссектриса и высота в равнобедренном треугольнике.
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