Постройке равнобедренный треугольник по медиане проведённой к основанию , и углу между этой медианой и боковой стороной треугольника

Гость: Гость:

Строишь перпендикуляр к медиане в точке M. Отмечаешь от точки В(из которой проведена медиана) углы между стороной треугольника и медианой. Точки пересечения будут А и С, т.к медиана - биссектриса и высота в равнобедренном треугольнике.