Построили 12 этажей дома. Осталось построить ещё 8 этажей. На сколько больше этажей построили, чем осталось построить?

Математика

Построили 12 этажей дома. Осталось построить ещё 8 этажей. На сколько больше этажей построили, чем осталось построить?

Автор: Гость