Построили 12 этажей дома. Осталось построить ещё 8 этажей. На сколько больше этажей построили, чем осталось построить?
Математика
Построили 12 этажей дома. Осталось построить ещё 8 этажей. На сколько больше этажей построили, чем осталось построить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-8=4(эт) на столько больше построили чем осталось
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