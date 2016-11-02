Построить график функции ооооооолчень срочноооо 1) а) у=3х+4 б) у=-2х+1 в) у=х 2)y=х^2-4х б) у=-2x^2+6х в) у=(х-5)^2+1 3) у=(х+3)^2-4 4) y=3x-6

Гость: Гость:

А) у = х² + 6х 3) (–3; –9)Б) у = х² + 6х + 9 2) (–3; 0)В) у = 6х – х² 1) (3; 9) Упрости выражение:а) (а – 3)(а + 3) – (2 – а)²=a²-9-4+4a-a²=4a-13;б) (2a + 3b)(3b – 2a) – (a – b)(b + a)=9b²-4a²-a²+b²=10b²-5a²;в) (x – 2)(x + 2)(x – 3)(x + 3)=(x²-4)(x²-9)=x⁴-13x²+36;г) (5 – a)² – (а + 1)² + 5(2 – a)(2 + a)=25-10a-a²-a²-2a-1+20-5a²=-7a²-12a+44. Фух!!!!! Написала )))