Построить график функции y=2+3x-x^3. Помогите пожалуйста. Я попробовала сделать сама но не уверена в правильности, может ошибки есть где-то. Под цифрой 2 это уже то что надо делать, доп. точки это означает дополнительный точки....

Математика

Построить график функции y=2+3x-x^3. Помогите пожалуйста. Я попробовала сделать сама но не уверена в правильности, может ошибки есть где-то. Под цифрой 2 это уже то что надо делать, доп. точки это означает дополнительный точки. Может я их не так нашла, надо сделать так как нам показывали в классе. Пожалуйста проверьте очень надо

Автор: Гость