Построить график функции y=2+3x-x^3. Помогите пожалуйста. Я попробовала сделать сама но не уверена в правильности, может ошибки есть где-то. Под цифрой 2 это уже то что надо делать, доп. точки это означает дополнительный точки....

Математика
Построить график функции y=2+3x-x^3. Помогите пожалуйста. Я попробовала сделать сама но не уверена в правильности, может ошибки есть где-то. Под цифрой 2 это уже то что надо делать, доп. точки это означает дополнительный точки. Может я их не так нашла, надо сделать так как нам показывали в классе. Пожалуйста проверьте очень надо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗАДАЧА Исследовать функцию  Y = - x³ + 3x + 2. РЕШЕНИЕ 1. Область определения - Х = R или X =(-∞,+∞) - все действительные. 2. Точки пересечения с осью Х - х1 = х2 = -1 и х3 = 2 3 Корни производной равны 0. Y' = - 3x² + 3 = 0  .Решение -  х1 = - 1 и х2 = 1 4. Экстремумы. Ymin = Y(0) = 0  Ymav = Y(1) = 2 5. Убывает при Х=(-∞,0]∪[1,+∞) Возрастает при X=[-1,1] 6. Предельные значения Lim(-∞) = +∞. Lim(+∞) = -∞. 7. Дополнительные точки. Y(-3) = +20 Y(+) = -16 Функция ни чётная ни нечётная. 8. Точка перегиба - вторая производная равна 0. Y" = -6x = 0 при Х=0. 9. Вогнутая при X=(-∞,0] Выпуклая при X=[0,+∞∞). 10. График в приложении.
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