Построить график следующей квадратичной функции: у=2x (в квадрате) у= -2x (в квадрате) у=x (в квадрате) у= -x (в квадрате)

Алгебра

Построить график следующей квадратичной функции: у=2x (в квадрате) у= -2x (в квадрате) у=x (в квадрате) у= -x (в квадрате)

Автор: Гость