Построить график следующей квадратичной функции: у=2x (в квадрате) у= -2x (в квадрате) у=x (в квадрате) у= -x (в квадрате)
Алгебра
Построить график следующей квадратичной функции: у=2x (в квадрате) у= -2x (в квадрате) у=x (в квадрате) у= -x (в квадрате)
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Гость:
Вот, пожалуйста. С таблицами в диапазоне (-2,2)
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