Построить график уравнения: а) 3(х-2)-4(у+2) = -2 б) (х/3) + (у/5) = 14/15 (это дроби) в) (7+х)/5 +(2х-у)/4 = 3/10 г) (х-у)/4 + (х+у)/5 = (х-1)/10

Алгебра

Построить график уравнения: а) 3(х-2)-4(у+2) = -2 б) (х/3) + (у/5) = 14/15 (это дроби) в) (7+х)/5 +(2х-у)/4 = 3/10 г) (х-у)/4 + (х+у)/5 = (х-1)/10

Автор: Гость