Постройте графическое изображение линейного уравнения с двумя неизветными а)2х+??=1 б)3х-у=4 в)х+2у=6 г)2х-5у=10
Математика
Постройте графическое изображение линейного уравнения с двумя неизветными а)2х+??=1 б)3х-у=4 в)х+2у=6 г)2х-5у=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) y=1-2x б) y=3x-4 в) у=-0,5х+3 г) у=0,4х-2 Графики построены на отдельном листе
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