Постройте график функции: 1) у = -5х-1; 2) у=4-3х; 3) у=-5; 4) у =2, 5 и укажите все значения аргу??ента при которых функция: а)положительна; б) отрицательна

Гость: Гость:

чтобы построить график надо задать координаты пусть х=0,то у=0;если х=1,то у=-2(по этим координатам строим прямую. а)аргумент это х=-3,то у=-2×(-3)=6;б) 8=-2х;х=8÷(-2)=-4;;;2задание:2+а=3×а;2+а=3а;а-3а=-2;-2а=-2;а=1;;;;3задание:8:72=х:54;72х=432;х=432:72=6;;4задание:даем координаты для построения прямой,пусть х=0,то у=-1,5;х=1,то у=-1,теперь определяем лежит ли точка А на этой прямой: 2=0,5×1-1,5;2=-1,а это значит ,что эта точка не принадлежит прямой,т.к равенство не выполняется ;5 задание:у=-3(5+2х)+4х;у=-15-6х+4х;у=-2х-15,координаты пересечения с осью Оу будет -15,с осью Ох не знаю