Постройте график функции и проведите исследование! 1) y=3x^2-x^3 2) y=-1/x^2+4x+4 Помогите ??ожалуйста!!! вообще не понимаю как их строить!

Гость: Гость:

1 y=3x²-x³ D(y)∈(-∞;∞) y(-x)=3x²+x³ ни четная и ни нечетная х=0 у=0 у=0 х²(3-х)=0 х=0 и х=3 (0;0) и (3;0) точки пересечения с осями y`=6x-3x²=3x(2-x)=0 x=0 x=2 _ + _ ----------------(0)--------------(2)------------------- убыв min возр max убыв ymin=y(0)=0 ymax=y(2)=12-8=4 2 y=-1/(x+2)² D(y)∈(-∞;-2) U (2;∞) х=-2 вертикальная асимптота y(-x)=-1/(2-x)² ни четная и ни нечетная х=0 у=-1/4 (0:;1/4) точка пересечения с осями y`=2/(x+2)³=0 Точек экстремума действительных нет _ + -------------------(-2)------------------------