Постройте график функции у=| х²-6х+5

Гость: Гость:

X2 - 6x + 5 = 0 D = b2 - 4ac D = 36 - 20 = 16 = 4^2x1,2 = -b ± √D/2a x1 = 6 + 4/2 = 10/2 = 5 x2 = 6 - 4/2 = 2/2 = 1 Ответ: x1 = 5; x2 = 1Построим график функции y=x2-6x+5. Графиком квадратичной функции является парабола. Для ее построения найдем координаты вершины параболы и точки пересечения с осями координат xd= - d/2a=3 , y(3)= - 4. Ветви параболы направлены вверх, координаты вершины (3; -4). Найдем точки пересечения с осями координат: х= 0, 1, 5, у= 5, 0, 0. наименьшее значение функции у= - 4 функция принимает в своей вершине. Ответ: -4 - наименьшее значение функции