Постройте график функции y=x^2-x-2. Найдите по графику : 1) нули функции 2) промежутки возрастания и убывания функции 3) промежутки, в которых ylt;0 и уgt;0
Алгебра
Постройте график функции y=x^2-x-2. Найдите по графику : 1) нули функции 2) промежутки возрастания и убывания функции 3) промежутки, в которых ylt;0 и уgt;0
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