Постройте график функции y=(x+5)/(x^2+5x) и определите, при каких значениях а прямая y=ax и??еет с графиком ровно одну общую точку. Помогите, пожалуйста!
Алгебра
Постройте график функции y=(x+5)/(x^2+5x) и определите, при каких значениях а прямая y=ax и??еет с графиком ровно одну общую точку. Помогите, пожалуйста!
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