Постройте график функции y=(x+5)/(x^2+5x) и определите, при каких значениях а прямая y=ax и??еет с графиком ровно одну общую точку. Помогите, пожалуйста!

Алгебра

Постройте график функции y=(x+5)/(x^2+5x) и определите, при каких значениях а прямая y=ax и??еет с графиком ровно одну общую точку. Помогите, пожалуйста!

Автор: Гость