Постройте график зависимости роста Андрея от его возраста по следующим данным: Возраст (в годах) 3 5 7 9 11 13 Рост (в см) 88 112 128 144 156 170.Помогите плиз даю 80баллов!!!
Математика
Постройте график зависимости роста Андрея от его возраста по следующим данным: Возраст (в годах) 3 5 7 9 11 13 Рост (в см) 88 112 128 144 156 170.Помогите плиз даю 80баллов!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График роста Андрея в файле
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