Постройте график зависимости роста Андрея от его возраста по следующим данным: Возраст (в годах) 3 5 7 9 11 13 Рост (в см) 88 112 128 144 156 170.Помогите плиз даю 80баллов!!!

Математика

Постройте график зависимости роста Андрея от его возраста по следующим данным: Возраст (в годах) 3 5 7 9 11 13 Рост (в см) 88 112 128 144 156 170.Помогите плиз даю 80баллов!!!

Автор: Гость