Постройте какой-нибудь четырёхугольник ABCD, у которого AB параллельно CD, AB перпенди??улярна CD и BC не параллельна AD
Математика
Постройте какой-нибудь четырёхугольник ABCD, у которого AB параллельно CD, AB перпенди??улярна CD и BC не параллельна AD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условие не совсем правильное, тк AB не может быть одновременно быть параллельно и перпендикулярно к CD Только если AB параллельно CD и AD перпендикулярно DC
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