Постройте (на рис. 96) недостающие проекции точек, заданных на видимых поверхностях предмета. Выделите цветом проекции поверхностей, на которых лежат точки (для каждой поверхности свой цвет). Выделите поверхности предмета на на...

Черчение
Постройте (на рис. 96) недостающие проекции точек, заданных на видимых поверхностях предмета. Выделите цветом проекции поверхностей, на которых лежат точки (для каждой поверхности свой цвет). Выделите поверхности предмета на наглядном изображении теми же цветами, что и на чертеже, и нанесите точки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот три проекции на изометрии не могу показать нет времени
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