Постройте прямоугольную систему координат и отметьте на координатной плоскости ??очки P(2;1); N(-4;0); E(0;3); К(-3,5;0,5); М(5;0); Н(0;-6)
Математика
Постройте прямоугольную систему координат и отметьте на координатной плоскости ??очки P(2;1); N(-4;0); E(0;3); К(-3,5;0,5); М(5;0); Н(0;-6)
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